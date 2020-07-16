Из-за наводнения на Сицилии в Палермо погибли 2 человека

В Палермо из-за мощного ливня погибли 2 человека.
Итальянские СМИ сообщают о 2х погибших в Палермо во время обрушившегося ливня на Сицилию. За пару часов на город выпала годовая норма осадков. Погибшие оказались заблокированными в автомобиле в затопленном тоннеле.
Очевидцы в соцсетях показали на видео, ушедший под воду Палермо. Вместо дорог бурные реки, по которым плывут автомобили и другие габаритные предметы. Мэр Палермо Леолуки Орландо сообщил, что дождь, обрушившийся на город, был самым сильным с 1790 года.
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Видео: YouTube/Disaster Compilations
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