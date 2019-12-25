В Турции 7 человек погибли при крушении самолёта-разведчика

ЧП произошло в восточной части Турции.

На востоке Турции разбился военный самолет - разведчик.

ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ сообщает, что сегодня ночью в провинции Ван на востоке Турции разбился самолет службы безопасности. По меньшей мере, 7 человек погибли. Самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию в провинциях Ван и Хаккяри с понедельника.

Связь с самолетом была утеряна около 23 часов. В районе 3 часов ночи в горах были найдены обломки самолета - разведчика. На место ЧП прибыли глава МВД Турции Сулейман Сойлу, начальник Управления полиции Мехмет Акташ и губернатор провинции Мехмет Эмин Билмез.

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Фото:Twitter/@TC_icisleri