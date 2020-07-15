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Выгорел дотла: Опубликованы первые кадры с борта сгоревшего десантного корабля ВМС США

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В сети появились первые кадры с горевшего корабля Bonhomme Richard.

В сети интернет опубликованы первые кадры с горевшего корабля ВМС США Bonhomme Richard.

Ранее Piter.TV рассказывал, что во время пожара на десантном корабле пострадали 59 человек, в том числе гражданских. Ранее сообщались, что из-за большого запаса топлива пожар может длиться несколько дней.

Сейчас опубликованы первые фотографии изнутри Bonhomme Richard. На данных снимках видно, что внутри все сгорело дотла. Пользователи соцсетей гадают, подлежит ли корабль ремонту и восстановлению после столь масштабного пожара.

Фото: Twitter/@o_gilvi

Видео:KSWB

Теги: bonhomme richard, мировые новости, пожар на корабле сша, происшествия в мире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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