Он движется от Пуэрто-Рико к Гаити.

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Исаиас". Об этом сообщили представители Национального центра США по отслеживанию ураганов. Эксперты уточнили, что шторм образовался около Пуэрто-Рико. Он направляется на северо-запад.

Скорость порывов ветра "Исаиаса" достигает 80 километров час. При этом сам шторм движется со скоростью в 28 километров в час.

Некоторое ослабление, вероятнее всего, произойдет, когда центр шторма пройдет Гаити, к пятнице вновь ожидается усиление сообщение Национального центра США по отслеживанию ураганов

Напомним, что шторм получает название, когда скорость сопровождающего его ветра достигает отметки в 62 километра в час. Он может стать ураганом, если скорость ветра превысит 119 километров в час.

Ураган "Дуглас" ослаб до тропического шторма.