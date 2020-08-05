На Дальний Восток движется тайфун "Хагупит". Об этом сообщили местные специалисты. Они рассказали, что утром 6 августа стихия принесет в Приморье сильные ливни. В пятницу 7 августа непогода направится дальше к Сахалину, где ожидается штормовой ветер.
Напомним, что "Хагупит" во вторник 4 августа обрушился на китайскую провинцию Чжэцзян. Из восточной части КНР пришлось эвакуировать более 380 тысяч человек. В 2020 году тайфун стал четвертым по счету в Китае.
В ночь на четверг тайфун "Хагупит"… выйдет уже в стадии обычного циклона на север Желтого моря и нанесет максимальный удар северной половине Корейского полуострова
сообщение Примгидромета
Российские синоптики напомнили, что в первой половине дня "Хагупит" дойдет до северо-западной части Японского моря. Затем он направится к юго-востоку Приморья.
Ураган "Исаиас" ослаб до тропического шторма.
Видео: YT / chave weather - daily videos
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