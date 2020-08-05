Тайфун придет в Приморье из Китая.

На Дальний Восток движется тайфун "Хагупит". Об этом сообщили местные специалисты. Они рассказали, что утром 6 августа стихия принесет в Приморье сильные ливни. В пятницу 7 августа непогода направится дальше к Сахалину, где ожидается штормовой ветер.

Напомним, что "Хагупит" во вторник 4 августа обрушился на китайскую провинцию Чжэцзян. Из восточной части КНР пришлось эвакуировать более 380 тысяч человек. В 2020 году тайфун стал четвертым по счету в Китае.

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Российские синоптики напомнили, что в первой половине дня "Хагупит" дойдет до северо-западной части Японского моря. Затем он направится к юго-востоку Приморья.

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Видео: YT / chave weather - daily videos