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Тайфун "Хигос" обрушился на южное побережье Китая

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Угроза объявлена в Макао, Гонконге и Чжухае.

Тихоокеанский тайфун "Хигос" обрушился на южное побережье Китая. Утром 19 августа он достиг города Чжухай провинции Гуандун. Об этом сообщили представители местной метеорологической обсерватории Гонконга. Эпицентр стихии находится в 130 километрах к западу от специального административного района КНР.  Тайфун движется на северо-запад.

В Гонконге был объявлен девятый номер угрозы шторма по десятибалльной шкале. Сейчас он понижен до восьмого уровня. В городе закрыты фондовая биржа, офисные помещения, банки и школы, не работает транспорт и порт.

В соседнем с Чжухаем Макао введен максимальный уровень угрозы. Там закрыты все казино. С регионом приостановлено пароходное сообщение и отменены некоторые авиарейсы.

Напомним, что "Хигос" стал седьмым по счету тропическим циклоном для Азии в 2020 году. Он назван в честь острова Гуам в Тихом океане. В переводе с языка аборигенов наименование означает "фиговое дерево".

У тихоокеанского побережья Мексики сформировался ураган первой категории "Женевьева".


Видео: Youtube/THE COOL TRENDZ

Теги: китай, тайфун, хигос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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