В США приготовились к объявлению Байдена о победе на выборах

Политик может выступить с важным заявлением в городе Уилмингтон штата Делавэр.

В США приготовились к объявлению Джо Байдена о победе на президентских выборах. Об этом рассказали журналисты New York Post. По данным СМИ, представители секретной службы отправили дополнительных агентов в город Уилмингтон штата Делавэр. Предположительно, именно там кандидат на пост главы Белого дома "сделает важное заявление". По заверениям членов избирательного штаба Байдена, политик может объявить о своей победе уже днем 6 ноября.

Напомним, что в обязанности Секретной службы страны входит обеспечение безопасности государственных объектов, высших должностных лиц. В список попадают президент и вице-президент США.

Ранее судебные наблюдатели рассказали, что обнаружено почти два миллиона махинаций с голосами американских избирателей. В 353 округах 29 штатов зарегистрировано на 1,8 миллиона бюллетеней больше, чем граждан, имеющих право голоса. В отдельных регионах количество бюллетеней разнилось в два раза.

Fox News: штаб Трампа сообщил Минюсту о незаконном голосовании в Неваде.

Фото: Pixabay.com