Демократ не сомневается в своей победе на выборах.

Джо Байден заявил о скором завершении подсчета голосов. Об этом кандидат в президенты от демократической партии рассказал своим избирателям. Он также призвал всех американцев к спокойствию и выразил уверенность в собственной победе.

Я всех призываю к спокойствию. Всех людей — оставаться спокойными. Процесс идет. Подсчет близится к завершению Джо Байден, кандидат в президенты США

По словам демократа, когда подсчет голосов будет завершен, то его объявят победителем. Это же произойдет с сенатором Камалой Харрис, которая станет вице-президентом страны.

Fox News: штаб Трампа сообщил Минюсту о незаконном голосовании в Неваде.

Фото: FOX News