Джо Байден заявил о скором завершении подсчета голосов. Об этом кандидат в президенты от демократической партии рассказал своим избирателям. Он также призвал всех американцев к спокойствию и выразил уверенность в собственной победе.
Я всех призываю к спокойствию. Всех людей — оставаться спокойными. Процесс идет. Подсчет близится к завершению
Джо Байден, кандидат в президенты США
По словам демократа, когда подсчет голосов будет завершен, то его объявят победителем. Это же произойдет с сенатором Камалой Харрис, которая станет вице-президентом страны.
Fox News: штаб Трампа сообщил Минюсту о незаконном голосовании в Неваде.
Фото: FOX News
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