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Джо Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
Сегодня, 9:06
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lesjasap

Джо Байден заявил о скором завершении подсчета голосов

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Демократ не сомневается в своей победе на выборах.

Джо Байден заявил о скором завершении подсчета голосов. Об этом кандидат в президенты от демократической партии рассказал своим избирателям. Он также призвал всех американцев к спокойствию и выразил уверенность в собственной победе.

Я всех призываю к спокойствию. Всех людей — оставаться спокойными. Процесс идет. Подсчет близится к завершению

Джо Байден, кандидат в президенты США

По словам демократа, когда подсчет голосов будет завершен, то его объявят победителем. Это же произойдет с сенатором Камалой Харрис, которая станет вице-президентом страны.

Fox News: штаб Трампа сообщил Минюсту о незаконном голосовании в Неваде.

Фото: FOX News

Теги: джо байден, подсчет голосов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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