Fox News: Байден сократил отставание от Трампа в Пенсильвании

Fox News рассказал о предварительных итогах по голосованию в одном из ключевых штатов США.

Fox News: Джо Байден сократил отставание от Дональда Трампа в американском штате Пенсильвания. Отрыв республиканского кандидата в президенты от демократического составляет только 0,8 процентных пункта. Об этом свидетельствует прогноз местного телеканала. В СМИ прогноз основан на 90% подсчитанных избирательной комиссией голосов.

На данный момент известно, что за Трампа отдали голоса 49,8% избирателей, за Байдена - 49% голосов. Подсчет бюллетеней в штате продолжается. Там ведется обработка документов, поступающих по почте. Согласно предварительным данным, результат по штату будет объявлен в пятницу.

Напомним, что штат Пенсильвания имеет 20 выборщиков, именно поэтому он считается одним из ключевых для результатов президентских выборов.

Fox News: Байден догнал Трампа по голосам в Джорджии.

Фото: Pixabay.com

