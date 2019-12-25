Fox News: Байден догнал Трампа по голосам в Джорджии

Оба кандидата получают пока что по 49,4% голосов избирателей.

Fox News: Джо Байден догнал Дональда Трампа по голосам в американском штате Джорджия. Кандидат от демократической партии сравнялся по числу поддержавших его на выборах с республиканцем. Ранее Дональд Трамп лидировал в штате в небольшим отрывом.

На данный момент оба претендента на пост президента США получают по 49,4% голосов населения "колеблющегося" штата. Трампа отделяют от Байдена только 3635 голосов.

Напомним, что штат Джорджия считается одним из основных для выборов. Он имеет 16 выборщиков. Это один из четырех штатов, которые могут определить главу государства. При этом подсчет голосов избирателей все еще продолжается. Штаб Трампа обратился с исковым заявлением в суд, чтобы избирательная комиссия соблюдала закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней с голосами.

Партия Байдена получит большинство в палате представителей США.

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