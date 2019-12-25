Fox News: штаб Трампа сообщил Минюсту о незаконном голосовании в Неваде

Уильям Барр получил письмо от республиканцев о нарушениях из-за голосования по почте.

Американский телеканал Fox News сообщил о том, что штаб Дональда Трампа заявил министру юстиции о незаконном голосовании в Неваде. Республиканцы направили чиновнику Уильяму Барру письмо об инцидентах, произошедших из-за голосования избирателей по почте.

Мы изначально выявили 3 062 человека, которые, судя по всему, ненадлежащим образом отправили избирательные бюллетени по почте письмо штаба Дональда Трампа

Напомним, что победа в данном штате дает кандидату в президенту 6 голосов выборщиков. В общей сложности для победы необходимо иметь 270 голосов. Невада входит в список "колеблющихся" штатов, в которых не предрешен итог голосования. Телеканал CNN заявил, что в 2020 году Джо Байден опережает оппонента на 0,9 процентных пункта по итогам обработки 89% бюллетеней.

Fox News: Байден сократил отставание от Трампа в Пенсильвании.

Фото: Pixabay.com