Почтовая служба США сообщила об обнаружении в Пенсильвании еще 1,7 тыс. бюллетеней

С небольшим перевесом голосов в штате лидирует Дональд Трамп.

Почтовая служба США сообщила об обнаружении в Пенсильвании еще 1,7 тысяч бюллетеней. Специалисты отметили, что все избирательные бланки были направлены избирателями в отделения 3 ноября. Все документы учтены и перенаправлены в избиркомы штата.

Согласно местному законодательству, отправленные избирательные бюллетени должны быть получены избиркомом не позже вечера пятницы (6 ноября). Иначе их не смогут включить в подсчет голосов. На данный момент эксперты обработали уже 95% поступивших бюллетеней. С небольшим отрывом лидирует кандидат от республиканской партии Дональд Трамп. Он имеет 49,5% поддержки населения, а его оппонент Джо Байден - 49,2%. Сейчас отрыв между политиками быстро сокращается.

Если Байдену удастся победить в штате, это будет означать, что он получил необходимые 270 голосов выборщиков, необходимые для признания его президентом США.

Fox News: штаб Трампа сообщил Минюсту о незаконном голосовании в Неваде.

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