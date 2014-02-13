В Пенсильвании самолет упал на парковку дома престарелых

Пострадали пять человек, находившиеся на борту.

В округе Ланкастер на территории американского штата Пенсильвания, произошло крушение одномоторного самолёта Beechcraft Bonanza. Соответствующее заявление сделали местные журналисты с телеканала CNN. Они пояснили, что воздушное судно упало на парковку дома престарелых. В салоне находились пятеро человек. Все они в настоящее время госпитализированы. Согласно сведениям от властей, в ходе инцидента повреждено порядка 12 транспортных средств. Само здание дома престарелых осталось в порядке, никто из люде на земле не ранен. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило через социальные сети, что проведет расследование авиакатастрофы, которая стала продолжением серии ряда происшествий с воздушными судами в стране.

Самолет был довольно высоко, но затем стал отклоняться влево и внезапно нырнул носом вниз, продолжая поворачивать влево. источник CNN

На кадрах с места событий видны обломки, охваченные пламенем и темным дымом. Несколько автомобилей оказались задеты самолетом и также загорелись. Известно, что самолет вылетел из аэропорта Ланкастера и направлялся в Спрингфилд.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости США