Роберт О'Брайен анонсировал консультации США с РФ по продлению СНВ-3.

В США оценили вероятность выхода из ракетного договора. Об этом рассказал журналистам Fox News советник президента США по национальной безопасности Роберт О"Брайен. Эксперт прокомментировал выход Америки из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

Американец считает, что в Белом доме не планируют выходить из данного соглашения с Россией. Он рассказал, что Вашингтон планирует добросовестно вести переговоры с российскими коллегами по поводу контроля над ядерными арсеналами стран. По информации от Брайена, в ближайшее время стороны проведут консультации по возможному продлению СНВ-3. Роберт О"Брайен добавил, что Америка испытывает "осторожный оптимизм" к данным переговорам. Представители Сша надеются подключить к соглашению Китайских партнеров. Однако сначала они проведут обсуждение с РФ.

СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу.

Фото и видео: foxnews.com