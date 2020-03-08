В России зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по распространению вируса в России.

Стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом в России. Найдены пострадавшие от вируса в Белгородской, Калининградской и Московской областях. О тяжести заболевания пока неизвестно.

В последние две недели граждане посещали Италию. Именно в этой стране образовался крупнейший очаг распространения болезни.

В штабе подвели итог, что всего в России зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, что текущее распространение ситуации с эпидемией коронавируса таково – в России выписывают зараженных, а в Италии из-за распространения вируса закрывают на въезд и выезд более десятка областей страны.

Вспышка нового типа коронавируса COVID-19, от которого пока не придумали лекарства, продолжает набирать обороты. По последним данным, в мире зафиксировано более 93 тысяч случаев заражения. При этом шесть из них – в России. О статистике распространения заболевания в нашей стране, фейках, возможных угрозах, а также прогнозах врачей читайте в нашем материале.