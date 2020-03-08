Заразившихся коронавирусом на Diamond Princess россиян выписали из больницы

Об этом журналистам в Казани рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Все восемь россиян, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess в Японии и эвакуированные в Казань, выписаны в удовлетворительном состоянии. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Отметим, что россиян доставили в Казань на карантин к 23 февраля. У троих из восьми россиян в период нахождения на лайнере был выявлен новый тип коронавируса. Все они прошли двухнедельный карантин.

Также накануне семь россиян с Diamond Princess выписали из больницы во Владивостоке. Они находились в инфекционном отделении Краевой клинической больницы №2.

Ранее глава Минздрава Японии на пресс-конференции извинился перед общественностью за то, что более 20 пассажиров лайнера Diamond Princess не прошли тест на коронавирус перед уходом на берег. Среди 23 человек – 19 японцев и четыре иностранца.

Круизный лайнер Diamond Princess вновь начнет перевозить пассажиров 29 апреля. Утром 21 февраля корабль покинули последние пассажиры, находившиеся на карантине. Лайнер будет базироваться в Японии, как и до ситуации с коронавирусом на борту.