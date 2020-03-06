У бывших пассажиров японского круизного лайнера коронавируса не выявлено.

Семь россиян с Diamond Princess выписали из больницы во Владивостоке. Они находились в инфекционном отделении Краевой клинической больницы №2. Две недели туристы, прибывшие из Японии, находились в карантинных условиях. По данным регионального отделения Минздрава, ни у одного человека коронавирус выявлен не был.

В пятницу семь человек выписали из больницы, они уже разъезжаются по домам прокомментировали специалисты

Напомним, что на родину путешественники вернулись 22 и 23 февраля. У них сразу взяли анализы на коронавирус, но предварительные результаты оказались отрицательными. Сейчас в карантине находятся еще двое россиян, которые прибыли в РФ позже - 29 февраля. Все анализы проверяются на базе новосибирского НИИ "Вектор".

Ранее из-за коронавируса Италия закрывает школы и университеты до середины марта.

