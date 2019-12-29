Из-за коронавируса Италия закрывает школы и университеты до середины марта

Для правительства это решение стало непростым.

Правительство Италии распорядилось закрыть университеты, школы и детские садики с 5 марта до середины месяца. Об этом 4 марта сообщил ТАСС со ссылкой на министра образования Лучию Адзолину.

Чиновница отметила, что решение далось правительству страны непросто, но к закрытию учреждений подтолкнули мнения членов медицинского и технического комитетов. В правительстве подчеркивают, что их главной задачей сейчас является пресечение и замедление темпов заболевания, кроме того, итальянцы видят риски "поломки" системы здравоохранения при больших количествах необходимых реанимаций и интенсивной терапии.

Вечером итальянский премьер-министр Джузеппе Конте подпишет соответствующий указ. В правительстве постараются также обеспечить пребывание родителей дома, чтобы те присматривали за детьми.

По последним данным, в Италии уже 2706 человек больны коронавирусом, скончались 107. Зараженных зафиксировали почти по всех регионах страны, но хуже всего ситуация обстоит в Ломбардии и Венето.

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