Раньше их было семь.

На Diamond Princess уже девять россиян отправили на карантин. Раньше их было семь.

Еще два гражданина России, находившихся на Diamond Princess, помещены на карантин в Приморье. Об этом сообщили в администрации субъекта РФ.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил больницу, где россияне проводят карантин после морского путешествия.

Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам с фейками про коронавирус.

Видео: YouTube / Channel 4 News