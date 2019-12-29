На Diamond Princess уже девять россиян отправили на карантин. Раньше их было семь.
Еще два гражданина России, находившихся на Diamond Princess, помещены на карантин в Приморье. Об этом сообщили в администрации субъекта РФ.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил больницу, где россияне проводят карантин после морского путешествия.
Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам с фейками про коронавирус.
Видео: YouTube / Channel 4 News
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