Ложную информацию распространяют пользователи соцсетей.

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам с фейками про коронавирус. Это произошло по требованию Генпрокуратуры. Представители власти отмечают, что сервисы распространяли недостоверные сведения.

В пресс-службе Роскомнадзора заметили, что ссылки размещены на платформах "ВКонтакте" и Facebook. Содержащиеся в материалах данные грозят массовыми нарушениями общественного порядка и безопасности. Владельцам ресурсов и хостинг-провайдерам направлены соответствующие уведомления. Известно, что фейки распространяются с аккаунтов пользователей.

Ранее задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе в Москве.