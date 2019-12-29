В отношении них проводится доследственная проверка

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе в Москве. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в полиции.

Сейчас в отношении подозреваемых проводится доследственная проверка. В ближайшее время недостоверные сообщения будут удалять.

Ранее сообщалось, что в соцсетях и месенджерах распространяют фейковые сообщения о коронавирусе. В них говорилось о том, что в Москве заразилось более 20 тысяч человек. Фейки распространялись в чатах и группах родителей и других "особо чувствительных к теме лиц".

До этого Путину доложили в ФСБ, что вброс фейков о коронавирусе идёт из заграницы.