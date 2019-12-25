В России арестовали бразильца за теракт из-за фильма Netflix об Иисусе-гее

Эдуардо Ришарда Серкези Фаузи находился в международном розыске Интерпола.

В России екатеринбургский суд арестовал бразильца за теракт из-за фильма Netflix об Иисусе с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Эдуардо Ришарда Серкези Фаузи разыскивал Интерпол за организацию нападения на киностудию. Пресс-служба областного Свердловского суда пояснила, что иностранец будет находиться под стражей до 6 октября, пока стороны решают вопрос об экстрадиции гражданина на родину.

Напомним, что 24 декабря 2019 года в штаб-квартиру продюсера юмористической программы Porta dos Fundo бросили два коктейля Молотова. Это происшествие полиция связала с созданием фильма "Первое искушение Христа", опубликованном на Netflix. Ответственность за акцию взяла на себя группировка Commando de Insurgencia Popular Nacionalista da Familia Integralista Brasileira. Днем 31 декабря стало известно о том, что к атаке причастен Эдуардо Фаузи, который скрылся в России. В Рио-де-Жанейро заочно предъявили обвинение фигуранту расследования в январе 2020 года.

В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим.

Фото: Вконтакте/Эдуардо Ришарда Серкези Фаузи