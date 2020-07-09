В России сочли, что картина противоречит христианским канонам.

В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Леонида Калинина. Специалист отметил, что на картинке на алтаре Сент-Олбанского собора в Англии изображено "другое лицо" ради угождения политической конъюнктуре. Представитель РПЦ считает, что изображение Христа с таким цветом кожи противоречит канонам, так как Иисус не был афроамериканцем.

Поэтому естественно, что они могут в любом виде кого угодно пытаться изобразить, но это не будет соответствовать правде Леонид Калинин, представитель РПЦ

В РПЦ добавили, что англичане показали "гипертрофированную, необоснованную, совершенно неуместную позицию".

Напомним, что картина с изображением Тайной вечери и чернокожим Иисусом появилась на алтаре британского собора 30 июня. Автор переосмыслил работу кисти Леонардо да Винчи. Для роли Христа современной художнице позировал натурщик ямайского происхождения по имени Тафари Хиндс.

Оцифрованная копия "Тайной вечери" дает возможность изучить детали фрески.

Видео: YouTube /

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