При помощи оцифровки можно разглядеть мелкие элементы, написанные на холсте учеником да Винчи.

Оцифрованная копия "Тайной вечери" дает возможность изучить детали фрески. Представители Лондонской королевской академии художеств совместно с платформой Google Arts & Culturе опубликовали оцифрованную версию произведения Леонардо да Винчи. Специалисты также разместили в Сети 200 других объектов искусства.

Благодаря высокому разрешению на холсте ценители искусства могут разглядеть утраченные элементы оригинала. Например, на написанном на холсте масляными красками четко видны ноги Христа, палец Фомы, поднятый вверх, а также просыпанная Иудой соль.

Напомним, что известная фреска да Винчи позже были переписана на холсте его учеником - Джампетрино. некоторые искусствоведы считают, что в работе ему помогал еще один подмастерье - Джованни Антонио Больтраффио. Картина написана в тоже время или сразу после того, как да Винчи закончил свой шедевр. Однако копия Джампетрино сохранилась лучше оригинала.

Напомним, что увидеть фреску кисти Леонардо да Винчи можно в церкви Санта-Мария-делле-Грацие в Милане.

В сети опубликовали трейлер итальянского сериала о Леонардо да Винчи.