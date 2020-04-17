В сети опубликовали трейлер итальянского сериала о Леонардо да Винчи

Премьера должна была состояться в этом году к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи.

В Сети появились кадры из мини-сериала "Леонардо" с Эйданом Тернером. Сериал рассказывает о жизни итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи в молодости.

На кадрах видно, как Леонардо да Винчи учится живопись и получает признание после картины "Тайная вечеря". В проект войдут восемь серий, каждая будет посвящена какого-то достижению мастера.

В сериале снялись: Джанкарло Джаннини (Андреа дель Верроккьо, учитель Леонардо), Матильда Де Анхелис (образ Катерины да Кремоны – друг мастера и его муза), Фредди Хаймор (детектив Стефано Джиральди).

Премьера должна была состояться в этом году к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. Однако, её перенесли на 2021 год.

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Видео: YouTube/ Spettacoli News