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Disney опубликовала новый тизер фильма "Артемис Фаул"

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Режиссер Кеннет Бран создал картину на основе серии книг ирландского писателя Оуэна Колфера.

Кинокомпания Disney выложила в сеть новый тизер предстоящего фантастического фильма "Артемис Фаул". Премьера должна состояться на сервисе Disney+ 12 июня 2020 года.

Режиссер Кеннет Бран создал картину на основе серии книг ирландского писателя Оуэна Колфера. В опубликованном тизере представлены новые сцены предстоящего фильма.

Главную роль исполнил молодой актёр Фердиа Шоу. Также в проекте снялись Джуди Денч, Хонг Чау, Джошуа Макгуайр, Джош Гад, Миранда Рэйсон.

Disney высмеяли за нелепую цензуру наготы в фильме "Всплеск".

Видео: YouTube/ Walt Disney Studios

 

Теги: disney, тизер, трейлер
Категории: Лента новостей,

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