Disney опубликовала новый тизер фильма "Артемис Фаул"

Кинокомпания Disney выложила в сеть новый тизер предстоящего фантастического фильма "Артемис Фаул". Премьера должна состояться на сервисе Disney+ 12 июня 2020 года.
Режиссер Кеннет Бран создал картину на основе серии книг ирландского писателя Оуэна Колфера. В опубликованном тизере представлены новые сцены предстоящего фильма.
Главную роль исполнил молодой актёр Фердиа Шоу. Также в проекте снялись Джуди Денч, Хонг Чау, Джошуа Макгуайр, Джош Гад, Миранда Рэйсон.
Disney высмеяли за нелепую цензуру наготы в фильме "Всплеск".
Видео: YouTube/ Walt Disney Studios
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