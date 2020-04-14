Disney высмеяли за нелепую цензуру наготы в фильме "Всплеск"

В одной из сцен ягодицы русалки Мэдисон спрятали с помощью компьютерной графики.

Кинокомпания Disney вносит изменения в свои старые фильмы, чтобы их могла смотреть современная семейная аудитория. Так, в мультсериале "Лило и Стич" изменили сцену, в которой девочка, убегая от сестры Нани, прячется в сушилке. Вместо этого в кадре появилась мебель и коробка из-под пиццы. Выяснилось, что студия внесла изменение, чтобы уберечь детей от опасности.

Теперь пользователи интернета заметили цензуру в фильме "Всплеск" 1984 года. В частности, киностудия поработала над ягодицами русалки Мэдисон, которую сыграла Дэрил Ханна. В одной из сцен, где девушка встречается с персонажем Тома Хэнкса, целует его и прыгает в воду, наготу актрисы прикрыли с помощью графики. Зрители высмеяли этот прием Disney, заявив, что либо русалка надела шортики, либо она обросла шерстью в этом месте, либо волосы так странно топорщатся.

"У русалок волосатые ягодицы. Теперь вы это знаете", "Ясно, что ягодицы — это то, от чего надо защищать наших детей", "Я помню, что в детстве смотрел этот фильм в кинотеатре вместе с семьей. Увидев задницу, я превратился в наркомана, грабителя и убийцу", - написали недовольные пользователи интернета.

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Фото, видео: Twitter / Allison Pregler, Inside the Magic