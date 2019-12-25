Появился первый кадр из фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе

На снимке изображен герой одноименного романа Фрэнка Герберта Пол Атрейдес.

В сети появился первый кадр из фильма "Дюна" режиссера Дени Вильнева. Снимок опубликовал на своей странице в Instagram исполнитель главной роли Тимоти Шаламе.

Сюжет картины основан на одноименном романе Фрэнка Герберта. В кадре можно увидеть главного героя киноадаптации Пола Атрейдеса. Он гуляет по пляжу Каладана на родной планете своей семьи.

Фильм расскажет фантастическую историю из будущего, в котором человечество расселилось по далеким планетам, и идет борьба различных могущественных семей за власть над обитаемым пространством. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис, где живут гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены. Главная ценность Арракиса в пряностях – самом важном веществе во всей Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует пряность, а тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную.

Ожидается, что фильм выйдет в двух частях. Релиз первой запланирован на 17 декабря 2020 года.

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Фото: Instagram / tchalamet