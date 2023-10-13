Тимоти Шаламе борется с шоколадными монополистами в трейлере" Вонки"

Релиз фильма запланирован на 15 декабря.

Режиссёр "Приключений Паддингтона" Пол Кинг решил дополнить предысторию героя романа "Чарли и Шоколадная Фабрика" Роальда Даля. Фильм про Вилли Вонка выпустит американская кинокомпания Warner Bros. Сейчас зрители могут увидеть свежий трейлер проекта в социальных сетях. Известно, что авторы выбрали жанр мюзикла для рассказа истории. Дополнительно в ролике демонстрируется интерьер шоколадной фабрики, вдохновленный классикой "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" 1971 года. Создатели познакомили зрителей с матерью кондитера, которую исполнила Салли Хокинс.

Роль юного Вонка сыграл актер Тимоти Шаламе. По сюжету он знакомится с умпа-лумпами и переживает немало приключений, прежде чем станет тем самым эксцентричным изобретателем лучшего в мире шоколада. В актерском составе также заявлены Оливия Колман, Хью Грант, Ракхи Тхакрар, Салли Хокинс, Роуин Аткинсон и другие. Оператором ленты стал специалист, который работал над "Олдбоем" и "Прошлой ночью в Сохо" - Чон Джон-хун. Продюсером - Дэвид Хейман, известный по франшизе "Гарри Поттер". Официальная премьера картины состоится 15 декабря.

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Фото и видео: YouTube / Warner Bros. Pictures