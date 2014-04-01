Вышел свежий трейлер детектива "Тела" со Стивеном Грэмом

Релиз сериала намечен на онлайн-ресурсе 19 октября.

Американский стриминговый сервис Netflix показал в социальных сетях полноценный трейлер фантастического детектива "Тела" (Bodies). С.жет проекта основан на одноименной серии комиксов из Вселенной DC/Vertigo за авторством Си Спенсера. Функции шоураннера телевизионного шоу выполил Пол Томалин ("Торчвуд"). В актерском составе заявлены Стивен Грэм ("Большой куш"), Шира Хаас ("Неортодоксальная"), Джейкоб Форчун-Ллойд ("Ход королевы"), Кайл Соллер ("Андор") и другие.

"Тела" расскажут зрителям историю четырёх разных детективов, которые живут в четырёх разных временных отрезках. Все агенты находят тело одного и того же человека в одном и том же месте района Уайтчепел в столице Великобритании. Вскоре герои понимают, что их расследование связано с мистическим заговором, который длится на протяжении более 150 лет.

Официальная премьера "Тел" выйдет на Netflix с 19 октября.

Гений-математик обыгрывает мафию в трейлере "Теории больших денег".

Фото и видео: YouTube / Netflix