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Гений-математик обыгрывает мафию в трейлере "Теории больших денег"

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Премьера сериала намечена на 19 октября.

Криминальная драма "Теория больших денег" выйдет на стриминговом сервисе "Иви" с 19 октября. В преддверии премьеры создатели опубликовали в социальных сетях трейлер проекта, главную роль с котором исполнил актер Илья Маланин. Известно, что сюжет будет основан на жизни гения-математика, которому проиходится спасать жизнь сыну. Ради этого герой вступает в противостояние с местной букмекерской мафией. В результате Михаил переворачивачивает понимание силы, противопоставляя грубой жестокости собственный  интеллект. В режиссером кресле шоу - Филипп Файберг и Ксения Мирошник. Помимо Ильи Маланина, в актерском составе заявлены Мария Шумакова, Нино Нинидзе и Иван Фоминов.

Max показал трейлер анимационного инопланетного триллера "Царства падальщиков".

Фото и видео: YouTube / Иви

Теги: мафия, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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