Гений-математик обыгрывает мафию в трейлере "Теории больших денег"

Премьера сериала намечена на 19 октября.

Криминальная драма "Теория больших денег" выйдет на стриминговом сервисе "Иви" с 19 октября. В преддверии премьеры создатели опубликовали в социальных сетях трейлер проекта, главную роль с котором исполнил актер Илья Маланин. Известно, что сюжет будет основан на жизни гения-математика, которому проиходится спасать жизнь сыну. Ради этого герой вступает в противостояние с местной букмекерской мафией. В результате Михаил переворачивачивает понимание силы, противопоставляя грубой жестокости собственный интеллект. В режиссером кресле шоу - Филипп Файберг и Ксения Мирошник. Помимо Ильи Маланина, в актерском составе заявлены Мария Шумакова, Нино Нинидзе и Иван Фоминов.

Max показал трейлер анимационного инопланетного триллера "Царства падальщиков".

Фото и видео: YouTube / Иви