Max показал трейлер анимационного инопланетного триллера "Царства падальщиков"

Премьера сериала состоится 19 октября.

Американский стриминговый сервис Max представил в социальных сетях свежий трейлер научно-фантастического анимационного шоу "Царство падальщиков" (Scavengers Reign). Речь идет о сериале, который получился из короткометражки "Падальщики" от 2016 года. Проект рассказывает историю о приключениях команды грузового корабля "Деметра". Экипаж терпит крушение на неизведанной планете в космическом пространстве. В результате новый мир кажется людям завораживающим и прекрасным, однако на поверку он оказывается для них смертельной ловушкой.

Создателями "Царства падальщиков" выступили Чарлз Хюттнер и Джозеф Беннетт, выпустившие в 2016 году короткометражный фильм "Падальщики". Продюсерами шоу заявлены Крис и Шеннон Прайноски, Антонио Каноббио, Бен Калина, Шон Бакелью и Джеймс Меррилл. Главным режиссером сериала стал Бенджи Брук. Известно,, что первые три выпуска проекта стартуют одновременно на онлайн-сервисе 19 октября. Остальные серии будут появляться еженедельно, вплоть до 9 ноября.

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Фото и видео: YouTube / Max