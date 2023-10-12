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Опубликован новый трейлер драмы "Краш-тест" Анастасии Борисовой

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Премьера запланирована на 26 октября.

Российский стриминговый сервис KION рассказал о предстоящей премьере картины"Краш-тест". Речь идет о фестивальной драме о взрослении вчерашних подростков из глубинки. Новый трейлер, опубликованный в социальных сетях, знакомит зрителей с главными героинями. Сюжет основан на жизнях 17-летних Тане, Арине и Даше. Девушки  заканчивают школу в провинциальном российском городке и мечтают о поступлении в столичные университеты. Впереди их ждет первое лето после выпуска из школы и взрослая жизнь. Режиссёром и автором сценария выступила дебютантка Анастасия Борисова. Креативным продюсером и художественным руководителем проекта заявлен Борис Хлебников. В актерском составе: Варвара Володина, Дарья Харченко, Олег Каменщиков, Мариэтта Цигаль-Полищук, Елизавета Ищенко и Никита Воронов.

Напомним, что "Краш-тест" выходит на онлайн-сервисе KION с 26 октября.

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Фото и видео: YouTube  / kionru

Теги: драма, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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