Опубликован новый трейлер драмы "Краш-тест" Анастасии Борисовой

Премьера запланирована на 26 октября.

Российский стриминговый сервис KION рассказал о предстоящей премьере картины"Краш-тест". Речь идет о фестивальной драме о взрослении вчерашних подростков из глубинки. Новый трейлер, опубликованный в социальных сетях, знакомит зрителей с главными героинями. Сюжет основан на жизнях 17-летних Тане, Арине и Даше. Девушки заканчивают школу в провинциальном российском городке и мечтают о поступлении в столичные университеты. Впереди их ждет первое лето после выпуска из школы и взрослая жизнь. Режиссёром и автором сценария выступила дебютантка Анастасия Борисова. Креативным продюсером и художественным руководителем проекта заявлен Борис Хлебников. В актерском составе: Варвара Володина, Дарья Харченко, Олег Каменщиков, Мариэтта Цигаль-Полищук, Елизавета Ищенко и Никита Воронов.

Напомним, что "Краш-тест" выходит на онлайн-сервисе KION с 26 октября.

Киноадаптация Five Nights at Freddyʼs получила свежий тизер.

Фото и видео: YouTube / kionru