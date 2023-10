Киноадаптация Five Nights at Freddyʼs получила свежий тизер

Премьера фильма ужасов намечена на 25 октября.

Создатели фильма "Пять ночей с Фредди" (Five Nights at Freddyʼs) в своих официальных социальных сетях поделились очередным тизером в преддверии скорого релиза проекта. В кадре показано, что заведение под название м Freddy Fazbearʼs Pizza постепенно "оживает" с наступлением ночи. История расскажет зрителям о жизни охранника пиццерии, в которой в темное время суток фиксируется аномальная активность. В скором времени мужчина выясняет, что все аниматроники кафе "оживают" по ночам и творят пугающие вещи. Режиссёром ленты выступила Эмма Тамми ("Обитель страха"). Разработчик компьютерной игры Five Nights at Freddy"s Скотт Коутон принимал участие в написании сценария.

В актерском составе заявлены Джош Хатчерсон ("Голодные игры"), Элизабет Лэил ("Ты"), Мэттью Лиллард ("Хорошие девочки"), Мэри Стюарт Мастерсон ("За жизнь") и другие. "Пять ночей с Фредди" получил возрастной рейтинг PG-13. Недавно стало известно, что фильм уже отбил свой производственный бюджет ещё до выхода в кинотеатрах. Официальная премьера "Пяти ночей с Фредди" запланирована на мировых экранах с 25 октября. С 27 числафильм выйдет на стриминговом сервисе Peacock.

Фото и видео: YouTube / Ангелина Гура