Вышел второй трейлер музыкальной драмы "Цвет лиловый"

Премьера фильма намечена на 25 декабря.

Компания Warner Bros. Pictures выпустила новый трейлер фильма "Цветы лиловые полей" (The Color Purple). Проект станет экранизацией одноимённого романа писательницы Элис Уокер. Литературное произведение было отмечено Пулитцеровской премией. Созданием киноленты занимался режиссёр Блиц Базавуле ("Похороны Коджо"), а сценарием — Маркус Градли ("Прислуга"). Режиссёр адаптации от 1985 года Стивен Спилберг теперь получил продюсерское кресло совместно с телеведущей Опрой Уинфри. В предыдущей версии картины она являлась одной из актрис. В новой адаптации снялись актеры Холли Бэйли ("Русалочка"), Кори Хокинс ("Голос улиц"), Даниэль Брукс ("Оранжевый — хит сезона") и другие.

Известно, что история развернется в начале 20 века. В центре сюжета останется темнокожая жительница юга по имени Селия, которая пытается найти себя после многих лет жестокого обращения со стороны отца и окружающих. "Цветы лиловые полей" выйдут в широкий мировой прокат с 25 декабря 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / Warner Bros. Pictures