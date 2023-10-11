Вышел новый трейлер драмы "Позолоченный век"

Релиз новых выпусков шоу намечен на 29 октября.

Историческая костюмная драма "Позолоченный век" возвращается со вторым сезоном на стриминговый сервис HBO Max. В честь премьеры сезона компания опубликовала в социальных сетях трейлер свежий выпусков шоу. Известно, что история расскажет о пасхальном утре 1883 года,когда героиня по имени Берта Рассел узнаёт, что её заявка на место в музыкальной академии была отклонена. Девушка бросает вызов миссис Астор и устаревшей системе в попытках завоевать место в обществе и занять в нём ведущую роль. В том момент Джордж Рассел начал собственную борьбу с профсоюзом, который набирает силы в Питтсбурге. Шоураннером проекта остаётся Джулиан Феллоуз, создатель таких телевизионных драм, как "Аббатство Даунтон", "Ярмарка тщеславия" и "Как важно быть серьёзным".В актерском составе заявлены Кэрри Кун, Морган Спектор, Таисса Фармига, Гарри Ричардсон, Дене Бентон и Синтия Никсон. Премьера запланирована на 29 октября.

Появился трейлер хоррора "Гномы. Новогодний беспредел".

Фото и видео: YouTube / HBO