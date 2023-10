Появился трейлер хоррора "Гномы. Новогодний беспредел"

Релиз картины намечен на 14 декабря.

"Атмосфера Кино" опубликовала в социальных сетях дублированный трейлер новогоднего хоррора "Гномы. Новогодний беспредел" (There"s Something in the Barn). Правообладателем проекта является компания Arna Media. Сюжет нового фильма развернется в канун Нового года, когда у людей принято взрывать фейерверки, хлопушки и палить в воздух из бутылок шампанского. Однако противником такого празднования стали амбарные существа, которые просто мечтают о тишине. В результате они решают расправиться с теми, кто хочет потревожить их покой. Режиссёром ленты ужасов выступил Магнус Мартенс ("Хорошее поведение", "Агенты „Щ. И. Т"", "Банши"). Главные роли в картине играют Мартин Старр ("Король Талсы"), Йеппе Бек Лаурсен ("Последнее королевство") и Амрита Ачария ("Игра престолов"). Официальная премьера фильма запланирована на 14 декабря.

Фото и видео: YouTube / Атмосфера Кино