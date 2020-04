Составлен топ-10 самых популярных песен десятилетия

Первое место занял трек Happy Фарелла Уильямса.

Составлен рейтинг самых популярных песен десятилетия. Первое место досталось треку Happy Фарелла Уильямса. Об этом сообщает "Би-Би-Си".

Напомним, что Happy была написана специально для мультфильма "Гадкий я 2". Эта композиция также заняла восьмое место в британских чартах.

На второй строчке самых популярных песен последних 10 лет оказался трек певицы Адель Rolling In The Deep. Эта песня стала заглавной во втором альбоме артистки. Адель получила за нее три премии "Грэмми".

Замыкает тройку лидеров композиция группы Maroon 5 и Кристины Агилеры Moves Like Jagger. Этот трек также возглавил американские чарты.

В топ-10 также попали: Can"t Stop The Feeling! Джастина Тимберлейка, Counting Stars группы One Republic, Sex On Fire группы Kings Of Leon и другие. Специалисты составляли рейтинг на основе того, как часто звучал трек на британском радио и телевидении.

