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Состоялся цифровой релиз мультфильма "Тролли: Мировой тур"

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Картину уже можно увидеть на американских и российских интернет-платформах.

В уик-энд 11 и 12 апреля в мире состоялась премьера фильма "Тролли: Мировой тур" в цифровом формате. В России премьеру уже успели показать в кинотеатрах, а в США мультипликационную картину сразу отправили на стриминговые сервисы.

Центром картины стала история того, что жители веселой деревни троллей узнали о существовании других поселений троллей со своими музыкальными вкусами. Для спасения от новой глобальной напасти главным героям нужно найти способ объединить разрозненные племена.

Ранее мы сообщали о том, что российские онлайн-кинотеатры составили рейтинг сериалов, которые чаще всего смотрят жители РФ в период самоизоляции. Наибольший интерес вызвало шоу "И повсюду тлеют пожары" с Риз Уизерспун в главной роли.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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