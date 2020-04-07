  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:57
994
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Названы популярные у россиян сериалы на самоизоляции

0 0

Рейтинг возглавило шоу "И повсюду тлеют пожары" с Риз Уизерспун в главной роли.

Российские онлайн-кинотеатры составили рейтинг сериалов, которые чаще всего смотрят жители РФ в период самоизоляции. Наибольший интерес вызвало шоу "И повсюду тлеют пожары" с Риз Уизерспун в главной роли. Об этом пишет ТАСС.

История рассказывает об образцовой миссис Ричардсон, которая следит за порядком не только в собственной семье, но и в городе, в котором живет. Однажды там появляется новая жительница Миа Уоррен, которая не хочет следовать общепринятому укладу. Ей нравится делать то, что хочется, а не то, что гласят устоявшиеся правила. Миссис Ричардсон это повергает в шок. В результате между героинями вспыхивает настоящий пожар. Эта встреча обернется для них неожиданными последствиями.

Кроме того, популярностью пользуются бразильский сериал "Дело" и новый проект с Николь Кидман "Отыграть назад". Ожидается, что в мае интерес российских пользователей интернета будет направлен на сериал "Я знаю, что это правда" с Марком Руффало.

Еще раньше, в апреле, зрителей ждет премьера фантастического триллера "Спутник" Егора Абраменко, мультфильм "Тролли", а также фильмы "Человек-невидимка", "Эмма" и "Бладшот".

Ранее кинокритик назвала идеальный фильм для просмотра в самоизоляции.

Видео: YouTube / Андрей Громов

Теги: и повсюду тлеют пожары, рейтинг, риз уизерспун, сериалы
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 10:57

Ни один сериал не смотрела

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии