Назван обязательный для просмотра на карантине фильм

По мнению журналиста и кинокритика Элли Геммилл, лучший вариант – это боевик с элементами хоррора.

Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл посоветовала фильм, который стоит посмотреть людям, сидящим на карантине. И это не "Заражение" Стивена Содерберга 2011 года выпуска и не "Эпидемия" Вольфганга Петерсена 1995 года.

По мнению Геммилл, лучшим вариантом для просмотра в период пандемии коронавируса является боевик с элементами хоррора Марка Форстера "Война миров Z" с Брэдом Питтом в главной роли. Она заявила, что это единственный фильм, который действительно помогает расслабиться. Геммилл считает, что его нужно смотреть даже не смотря на то, что там рассказывается напряженная история, связанная с пандемией страшного вируса.

Автор утверждает, что картина Форстера актуальна из-за того, что в ней показана нынешняя "сюрреалистическая реальность". Но самое главное это то, что режиссер предлагает решение проблемы, хоть и вымышленной.

История рассказывает о бывшем сотруднике ООН Джерри Лэйн, который оказывается в эпицентре эпидемии неизвестного вируса. Болезнь за считанные секунды превращает людей в зомби. Пытаясь найти противоядие, Лейн вместе со своей группой отправляется в путешествие по всему миру. Когда судьба всего человечества висит на волоске, Джерри – его единственная надежда.

Ранее мы писали, что фильм "Заражение" набирает популярность из-за коронавируса.

Видео: YouTube / Paramount Pictures International