Фильм "Заражение" набирает популярность из-за коронавируса

Картина Стивена Содерберга заняла второе место в каталоге Warner Bros., уступая лишь "Гарри Поттеру".

Спустя почти десятилетие после премьеры картина "Заражение" Стивена Содерберга получила новый виток популярности. Еще в декабре 2019 года фильм занимал 270-е место по числу просмотров в каталоге Warner Bros. Сегодня он стремительно взлетел вверх до второго места, уступив лишь "Гарри Поттеру".

Всплеск интереса к картине также заметили среди подписчиков Amazon Prime и пользователей iTunes, где "Заражение" уверенно лидирует среди недавних хитов – "Паразитов", "Достать ножи" и "Холодное сердце 2".

Эксперты отмечают, что такой интерес к фильму, вышедшему на экраны в 2011 году, связан с пандемией коронавируса Covid-19. На этом фоне "Заражение" пересматривают не только рядовые зрители, но и кинематографисты. Недавно режиссер "Лунного света" Барри Дженкинс признался, что фильм Содерберга толкнул его на беспрецедентный шаг – он заплатил 12,99 доллара за просмотр ленты 10-летней давности, которую уже видел.

Заражение фильм 2011

По сюжету ВОЗ совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США пытается помешать распространению смертельно опасного вируса неизвестного происхождения. Отследить происхождение заболевания трудно из-за того, что инкубационный период очень короткий, а заразность и смертность слишком высоки. Вирус, против которого нет ни лечебных протоколов, ни вакцины, начинает мутировать. Смертность составляет более 20%, получение вакцины затягивается, и многие больные погибают.

В ролях: Марион Котийяр, Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и другие.

По данным на 17 марта, в мире коронавирусом нового типа заболели более 182 тысяч человек. Больше всего зараженных в Китае, Италии, Иране, Испании, Южной Корее и Германии.

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Видео: YouTube / Top100kinoTV