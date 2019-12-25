В британском соборе выставили "Тайную вечерю" с темнокожим Христом

Данный жест стал знаком поддержки движения Black Lives Matter, объяснили представители церкви.

Британский Сент-Олбанский собор объявил, что на алтаре церкви будет размещена вариация знаменитой фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". На картине, написанной в 2009-м году, изображен темнокожий Иисус Христос. Данный жест стал знаком поддержки движения Black Lives Matter, пишет издание Daily Mail. В соборе объявили, что изображение можно будет увидеть с 4 июля.

Решение разместить картину появилось после заявления архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, который призвал церковь в Англии пересмотреть понимание Христа как исключительно белого человека.

Ранее стало известно о том, что HBO Max вернул в свой каталог фильм "Унесенные ветром". К фильму добавили комментарий профессора Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт.

Фото: St Albans Cathedral / Facebook