Киноленту ранее сняли с показа на фоне протестов в США из-за расизма.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что HBO Max вернул в свой каталог фильм "Унесенные ветром". Об этом свидетельствуют данные канала.

К фильму добавили комментарий профессора Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт. Она отметила, что против этой киноленты неоднократно протестовали. Многие считают, что "Унесенные ветром" романтизируют довоенный Юг и стереотипно изображает темнокожих персонажей.

Киноленту ранее сняли с показа на фоне протестов в США из-за расизма.

Ранее мы сообщали о том что Бейонсе сняла фильм "Black is King".

Видео: мяу/YouTube