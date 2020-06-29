Премьера фильма назначена на 31 июля на сервисе Disney+.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что Бейонсе сняла фильм "Black is King". Трейлер киноленты появился на официальном YouTube-канале Disney+.

Певица сама сняла киноленту и сыграла в ней одну из ролей. Также в "Black is King" появится её муж рэпера Джея-Зи и их дети-близнецы Руми и Сир.

В сюжете "трансцендентное путешествие" молодого афроамериканского короля, в ходе которого он сталкивается с предательством.

Премьера анонсирована на 31 июля на сервисе Disney+.

Ранее мы сообщали о том, что вышел новый трейлер мультфильма "Душа" от Pixar.

Видео:Disney+/YouTube