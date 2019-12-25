В России растёт спрос на заморозку биоматериала: как обстоят дела в Петербурге

Исключением не стали и центры Северной столицы, связанные с планированием семьи и репродукцией.

С начала объявления частичной мобилизации в РФ многие молодые граждане кардинально изменили свою жизнь: в частности, это касается и Петербурга, где браки с мобилизованными регистрируют в экстренном порядке, спрос на нотариусов для оформления доверенностей на родственников бьёт рекорды. Кроме того, многие задумались о будущих детях. В соцсетях всё чаще находятся желающие заморозить генетический материал. В целом возникает ощущение, что спрос на "банки спермы" значительно вырос. Как обстоят дела на деле, узнал корреспондент Spb.aif.ru, пообщавшись с работниками бюджетной и частной клиник.

Судя по информации коммерческой сети, услуга по консервации биоматериала стоит недёшево. Комплексная процедура, включающая исследование крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты, а также непосредственный забор обойдутся в 19,3 тыс. рублей. Спермограмма оценивается в 2,5 тыс. рублей, криоконсервация – 10 тыс. рублей, а хранение материала в течение месяца – 2 тыс. рублей. На случай, если первое ЭКО пройдёт неудачно, рекомендуется сдать сразу несколько "порций" без дополнительной платы.

Кроме того, перед сдачей спермы мужчине необходимо соблюсти половое воздержание от трех до пяти дней (но не более недели), отказаться от алкоголя, бань, саун и горячих ванн, на 2 неделе прервать курс антибиотиков. Несмотря на все нюансы процедуры, в клинике подтвердили, что число желающих пройти её возросло за последние 2 недели.

Бюджетный "банк спермы" по принципу работы ничем не отличается от коммерческого, кроме более низкой цены – за хранение просят 1,5 тыс. рублей в месяц. В организации также подтвердили рост интереса к сохранению биоматериала.

Ранее мы сообщили о том, как складывается ситуация на фармацевтическом рынке Петербурга.

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