Как складывается ситуация на фармацевтическом рынке Петербурга

Несмотря на всевозможные ограничения, профильные предприятия пытаются найти выход из ситуации. Пока они только начали наращивать мощности.

Фармацевтическая отрасль в Северной столице оказалась одной из наиболее пострадавших сфер промышленности на фоне текущей политической ситуации. Работа специалистов была напрямую связана с иностранными партнёрами и поставщиками, но многие связи сейчас были оборваны. О том, как власти города справляются с проблемой, пишет издание Spb.aif.ru.

На данный момент Смольный уже предпринял несколько шагов по восстановлению фармацевтики. С с региональными предприятиями заключили соглашение на производство более чем 30 препаратов, 20 из которых никогда не выпускались в России. Минимальный размер инвестиций в проект составит 2,3 млрд рублей.

Он предусматривает производство лекарств по полному циклу. То есть будет не просто фасовка готовых форм, а выпуск активных фармацевтических субстанций, основных ингредиентов, из которых производятся лекарства. Алексей Яковлев, зампредседателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга

Также в городе на Неве теперь выпускают активные субстанции, которые ранее поставляли другие страны. Как отметил генеральный директор крупнейшей в стране научно-технологической фармацевтической фирмы, заводы которой находятся и в Петербурге, Дмитрий Борисов, на данный момент сотрудничество с Европой практически сошло на "нет". Относительно прочные связи до сих пор поддерживаются с Италией, но никак не с ФРГ, Испанией или Францией. Ключевыми поставщиками стали Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам и страны Ближнего Востока.

Сейчас все зависит от геополитики. Это, наверное, самый краеугольный камень, потому что от этого и финансирование отрасли зависит, и инвестпроекты, и внешние иностранные инвестиции (которые сейчас практически нулевые), и доступ к технологиям, а также к сырью. Все упирается в геополитику, на которую, к сожалению, бизнес повлиять никак не может. Мы можем только наблюдать и подстраиваться. Дмитрий Борисов, генеральный директор научно-технологической фармацевтической фирмы

Ранее мы сообщили о том, что почти 30 млн рублей направят из федерального бюджета на социальные нужды Петербурга.

Фото: Piter.TV