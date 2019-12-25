Почти 30 млн рублей направят из федерального бюджета на социальные нужды Петербурга

Средства выделят в рамках программы "Социальная поддержка граждан".

Северная столица получит субсидию из федерального бюджета на оказание социальных услуг горожанам. В 2022 году на эти нужды предусмотрено свыше 29,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Соответствующее постановление Правительства Петербурга подписал губернатор. Озвученую сумму готовы направить на софинансирование расходов в сфере соцпомощи.

Средства предоставят в рамках госпрограммы "Социальная поддержка граждан".

Ранее мы сообщили о том, что Смольный запросил дополнительные 8 млрд рублей на строительство метро.

Фото: Piter.TV