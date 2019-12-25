Смольный запросил дополнительные 8 млрд рублей на строительство метро

Средства пойдут на проектирование и строительство двух участков подземки.

В пятницу, 7 октября губернатор Петербурга утвердил заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита, который направят на строительство городской подземки. Из федеральной казны намерены получить 8011,267 млрд рублей. Об этом сообщил Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Средства необходимы для создания проектов и строительства двух участков на "коричневой" ветке. Первый из них простирается от станции "Казаковская" до "Обводного канала-2" с захватом электродепо "Красносельское", второй – от "Казаковской" до "Путиловской" . Предварительно на эти нужды хотят выделить 6 млрд 265 млн рублей.

Ещё 1 млрд 800 млн пойдёт на продолжение "оранжевой" ветки от станции "Спасская" до "Большого проспекта".

Напомним, что в конце сентября расходы на строительство метро в Петербурге были урезаны в 2 раза.

Ранее мы сообщили о том, что для станции метро "Горный институт" нашёлся подрядчик.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)