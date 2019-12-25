Для станции метро "Горный институт" нашёлся подрядчик

Договор по цене в 517,5 млн рублей заключён с ООО "Элмас".

АО "Метрострой Северной столицы" объявило об определении компании, которая станет исполнителем контракта по строительству вестибюля и пешеходного перехода станции "Горный институт". Судя по данным портала госзакупок, подрядчиком стало ООО "Элмас", а начальная цена работ была снижена с 526,7 до 517,5 млн рублей. На итоги тендера обратил внимание Piter.TV.

Напомним, что закупку, связанную со строительством станции, разместили в середине сентября. В техзадании указаны земляные и демонтажные работы, укрепление котлована, выполнение гидроизоляции, сооружение основных конструкций подземного перехода.

Заявки на участие подали компании-претендента. Конкурентом действующего подрядчика стало ЗАО "Южное горно-строительное управление" предложило за свои услуги ровно 526 млн рублей.

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Фото: Piter.TV